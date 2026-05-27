Barselona je krenula u ofanzivu po novog napadača, ali deluje da će sportskom direktoru Deku biti veoma teško da ispuni najveću želju Hansija Flika.

Prema poslednjim informacijama iz Španije, iako je Hulijan Alvarez poručio Atletiku da želi u Barselonu, Madriđani su odgovorili da može da ide, ali da je cena 150.000.000 evra. Barselona razmatra opciju da ponudi nekog igrača i 100.000.000 evra, ali Atletiko za sada okleva i želi da oteža ovu operaciju, kako bi Alvarez otišao u PSŽ ili Arsenal.

Foto: Alter Photos / ddp USA / Profimedia

Sportski direktor Deko je zbog toga juče otputovao u London na sastanak sa agentima Žoaa Pedra, koji takođe želi u Barsu. Ali, i Čelsi je odgovorio da ne želi čak ni da pregovara i da Brazilac nije na prodaju. Takođe, pominje se da bi koštao sigurno 100.000.000 evra, što je za Barsu teško izvodiva operacija bez prodaje igrača.

Stoga je sada u igri i plan C, a to je - Entoni Gordon.

I ovu vest plasirao je Fernando Polo, jedan od najpouzdanijih novinara iz Katalonije, pa ovu glasinu treba posebno pratiti u narednim nedeljama.

Iako nije napadač, Gordon je po ukusu Hansija Flika je može da igra na više pozicija u napadu. Englez je veoma agresivan, tehnički i taktički potkovan, zbog čega ga želi i Bajern Minhen. Ipak, i njega Njukasl procenjuje na čak 80.000.000 evra, pa se Barsa nada da bi pritisak igrača mogao da smanji cenu, ukoliko na kraju on bude opcija.

Trenutno je Barsin savršen plan da dovede Alvareza, da u njegov transfer uključi nekog igrača i da potom dovede jeftinijeg štopera kao što je Jakub Kivior, a onda preostaje da ispregovara otkup Žoaa Kansela od Al Hilala, dok je situacija oko Markusa Rašforda i dalje nejasna.

Sve u svemu, Barsa uporedo radi na više strana, mora da se pojača, ali pregovori neće biti laki, a obeštećenja svakako prilično "jaka"...

Kurir Sport / Sportske.net

