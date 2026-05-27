Slušaj vest

Zbog kultne "desetke" i Nejmara podigla se ozbiljna bura u fudbalskoj reprezentaciji Brazila.

Brazilski mediji danima su brujali da novi selektor Karlo Anćeloti ne želi da prepusti kultni broj Nejmaru i da bi novi lider generacije trebalo da postane Vinisijus Junior. Pominjalo se čak da bi upravo as Real Madrid mogao da preuzme najvažniji dres u brazilskom fudbalu.

Ali onda je usledio potpuni preokret!

Prvo je Vinisijus odbio "desetku", a odmah zatim isto je uradio i Rafinja. Obojica su jasno poručila da broj koji je obeležio poslednju deceniju brazilskog fudbala pripada samo jednom čoveku - Nejmaru!

1/11 Vidi galeriju Nejmar Foto: Printskrin/Instagram

Tako će kontroverzni superstar i na predstojećem Mundijalu najverovatnije nositi čuveni broj 10, uprkos tome što više nije glavni igrač "karioka".

Ipak, iza cele priče krije se mnogo veća tenzija. Navodno, Anćeloti nije bio oduševljen idejom da povređeni Nejmar dobije status simbola ekipe, posebno jer Brazil želi potpuno novu eru sa mlađim zvezdama. Međutim, svlačionica je stala uz legendu i praktično presudila.

Nejmar u reprezentaciju dolazi posle problema sa povredama i niko ne očekuje da igra veliku minutažu. Plan je da bude "džoker" sa klupe - čovek koji jednim potezom može da promeni tok meča.

Ali i dalje je jasno jedno - njegov autoritet u reprezentaciji nije nestao.

Za Brazil je debitovao još pre 16 godina, odigrao 128 utakmica i postigao 79 golova, čime je postao najbolji strelac u istoriji nacionalnog tima.

Zato je odluka Vinisijusa i Rafinje odjeknula kao bomba — mlađe zvezde nisu želele da ruše hijerarhiju, već su pokazale poštovanje prema čoveku koji je godinama bio zaštitno lice Brazila.