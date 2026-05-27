Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije SAD Maurisio Poketino objavio je večeras spisak igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Poketino je u tim za turnir koji se od 11. juna do 19. jula održava u SAD, Kanadi i Meksiku, između ostalih, pozvao Kristijana Pulišića, Đovanija Rejnu i Sebastijana Berhaltera, kao i Seržinja Desta i Tajlera Adamsa, koji su se oporavili od povreda.

"Bilo je bolno doneti odluku. Ne možemo da pričamo o igračima koji nisu ušli u ekipu", rekao je Poketino.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija Maurisija Poketina Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, Jamie Sabau / Getty images / Profimedia, Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Rejna, sin bivšeg kapitena SAD Klaudija Rejne, počeo je samo četiri utakmice ove sezone za Borusiju iz Menhengladbaha, ali nijednu od 19. decembra. Njega Poketino vidi kao "posebnog igrača".

Sebastijan Berhalter, sin bivšeg selektora SAD Grega Belhatera, debitovao je za držvni tim prošlog juna.

Polovina ekipe je sa prošlog Mundijala u Kataru, među kojima su Kristijan Pulišić, Tim Vea, golman Met Tarner i Džo Skali.

Selekcija SAD igraće 12. juna u Inglvudu protiv Paragvaja, 19. juna protiv Australije u Sijetlu, a na kraju takmičenja u Grupi D protiv Turske 26. juna u Inglvudu.

Na spisku su golmani: Kris Brejdi, Met Friz i Met Tarner. Odbrambeni igrači: Maks Arfsten, Seržinjo Dest, Aleks Frimen, Mark Mekenzi, Tim Rim, Kris Ričards, Entoni Robinson, Majls Robinson, Džo Skali i Oston Trasti.

Igrači sredine terena: Tajler Adams, Sebastijan Berhalter, Veston Mekeni, Đovani Rejna, Kristijan Roldan i Malik Tilman.

Napadači: Brenden Aronson, Folarin Balugan, Rikardo Pepi, Kristijan Pulišić, Tim Vea, Hadži Rajt i Alehandro Sendehas.

Kurir Sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: