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Italijanska voditeljka i sportska novinarka Dileta Leota ponovo je zapalila društvene mreže fotografijama koje je objavila na Instagramu, a fanovi ne prestaju da komentarišu samo jedno - kako izgleda ovako savršeno samo nekoliko dana nakon porođaja!

1/6 Vidi galeriju Dileta Leota Foto: PrintscreenInstagram

Atraktivna plavuša, koja je nedavno na svet donela sina Leonarda, već je uspela da se vrati objavama zbog kojih godinama važi za jednu od najlepših žena sportskog sveta. Sa figurom na kojoj bi joj mnoge pozavidele, Dileta izgleda kao da trudnoće gotovo da nije ni bilo.

Posebnu pažnju izazvala je upravo fotografija iz porodilišta koju je ranije objavila sa partnerom, golmanom Lorisom Karijusom i tek rođenom bebom. Dileta je tada izgledala kao da je upravo izašla sa glamuroznog snimanja.

Njene nove objave sada su ponovo pokrenule lavinu komentara.

"Najlepša mama na svetu", "Kako je moguće da ovako izgleda", "Savršena žena" - samo su neki od komplimenata koji se nižu ispod fotografija.

Inače, Dileta i Karijus već imaju ćerkicu Ariju, a sada je njihova porodica postala brojnija za još jednog člana.