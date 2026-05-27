Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Maroka Mohamed Vahbi saopštio je spisak od 26 igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Na spisku se nalazi desetorica fudbalera koji su počeli finale ovogodišnjeg Afričkog kupa nacija, uključujući kapitena Ašrafa Hakimija iz Pari Sen Žermena, dok je jedini izostavljen Adam Masina.

Put Severne Amerike neće krenuti ni fudbaleri kao što su Jusef En-Nesiri, Hakim Ziješ, Sofijan Bufal, Ilijas Akomač…

Sa druge strane, poziv je dobio defanzivac Fulama Isa Dop koji je ranije nastupao za mlađe selekcije Francuske, a u martu je promenio sportsko državljanstvo i debitovao za Maroko.

Na spisku se nalazi i nesuđeni tragičar Maroka sa AKN Brahim Dijaz iz Real Madrida, uprkos sezoni bez trofeja za španski klub.

1/5 Vidi galeriju Brahim Dijaz u finalu Afričkog kupa nacija Foto: JALAL MORCHIDI/EPA

Maroko je na Svetskom prvenstvu 2022. godine stigao do polufinala i postao prva afrička reprezentacija kojoj je to pošlo za rukom.

Dosadašnji selektor Valid Regragui napustio je funkciju u martu, a na njegovo mesto postavljen je Mohamed Vahbi.

Maroko će takmičenje na Svetskom prvenstvu početi 13. juna utakmicom protiv Brazila, a u Grupi C igraće još protiv Škotske i Haitija.

Spisak reprezentacije Maroka:

Golmani: Jasine Bunu (Al Hilal), Munir El Kadžui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnouti (Asfar).

Odbrana: Nusair Mazraui (Mančester junajted), Anas Salah-Edin (PSV), Jusuf Belamari (Al Ahli), Ašraf Hakimi (Pari Sen Žermen), Zakarija El Ouahdi (Genk), Šadi Rijad (Kristal Palas), Najef Aguerd (Marsej), Reduan Halhal (Mehelen), Isa Diop (Fulam).

Vezni red: Samir El Murabet (Strazbur), Ajub Buadi (Lil), Nil El Ajnaui (Roma), Sofjan Amrabat (Real Betis), Azedin Ounahi (Đirona), Bilal El Hanus (Štutgart), Ismail Saibari (PSV).

Napad: Abdesamad Ezalzuli (Real Betis), Šemsdin Talbi (Sanderlend), Sufijan Rahimi (Al Ain), Ajub El Kabi (Olimpijakos), Brahim Dijaz (Real Madrid), Jasine Gesim (Strazbur), Ajub Amaimuni (Ajntraht Frankfurt).

Kurir Sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: