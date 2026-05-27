SPEKTAKL KAKAV SE NE PAMTI! Zvanično počeo NBGD Kup - futsal svet seli se na Novi Beograd! Na otvaranju je GOREO BETON! (FOTO, VIDEO)
Ako se po jutru dan poznaje - na betonskom terenu novobeogradskog bloka 61 čeka nas spektakl kakav futsal scena Srbije ne pamti!
U utorak, 26. maja, zvanično je otvoreno još jedno izdanje NBGD Kupa, turnira u malom fudbalu koji iz godine u godinu pomera sve granice.
Već prvog dana takmičenja viđene su sjajne scene - turnir je otvoren bakljadom za pamćenje i rečima jednog od najperspektivnijih radio voditelja u Srbiji, Miloša Bucala, kog možete slušati na Hit fm radiju.
Publika je mogla da uživa u sjajnim igrama već prvog dana turnira, a poseta je bila čak i iznad očekivanja! Turnir traje do osmog juna, a ekipe će se boriti za nagradni fond od čak 1.250.000 dinara.
