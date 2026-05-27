Selektor fudbalske reprezentacije Severne Irske Majkl O'Nil potpisao je danas četvorogodišnje produženje ugovora, što će ga zadržati na klupi tog nacionalnog tima do 2032. godine.

O'Nil je imenovan za privremenog trenera Blekburna u februaru i pokušavao je da balansira tu ulogu sa svojim radom u reprezentaciji Severne Irske. Međutim, ranije ovog meseca je objavljeno da neće za stalno preuzeti posao u Blekburnu.

"Ova uloga mi mnogo znači. I dalje čvrsto verujem u potencijal ove grupe igrača i pravac u kom se krećemo. Pred nama je mnogo posla, ali sam uzbuđen zbog budućnosti", rekao je O'Nil, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

O'Nil će ciljati oporavak sa svojim mladim timom nakon što je poraz od Italije u baražu okončao njihove nade da se plasiraju na ovogodišnje Svetsko prvenstvo.

Severna Irska igraće prijateljsku utakmicu protiv Gvineje 4. juna, pre nego što četiri dana kasnije odmeri snage sa Francuskom, kao pripremu za predstojeću Ligu nacija koja počinje u septembru.

Beta