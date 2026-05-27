Jedan navijač Arsenala otišao je na grob svog preminulog prijatelja kako bi mu "saopštio" da je njihov omiljeni klub konačno osvojio Premijer ligu posle pune 22 godine čekanja.

Na videu, koji se munjevito deli Instagramom i TikTokom, vidi se muškarac obučen u Arsenalov dres kako stoji pored groba, donosi zastavu kluba i emotivno govori pokojnom prijatelju da su konačno dočekali titulu o kojoj su godinama maštali zajedno.

"Došao sam da ti kažem da je Arsenal konačno šampion", govori kroz suze, dok u opisu snimka stoji da su zajedno sanjali i osvajanje Lige šampiona.

Internet je potpuno podeljen. Dok jedni tvrde da je scena dirljiva i dokaz pravog prijateljstva, drugi komentarišu da je sve "morbidno" i "bizarno do granice ludila".

Posebno je neverovatno što je Arsenal ove godine zaista prekinuo prokletstvo dugo više od dve decenije i prvi put od 2004. osvojio Premijer ligu, zbog čega su emocije navijača potpuno eksplodirale širom Londona i sveta.

Ipak, malo ko je očekivao da će slavlje otići baš ovoliko daleko. 

Arsenal