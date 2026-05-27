Slušaj vest

Kasper Šmajhel, jedan od simbola čuvene šampionske generacije Lestera i sin legendarnog golmana Petera Šmajhela, odlučio je da stavi tačku na veliku karijeru!

Iskusni čuvar mreže oprostio se od profesionalnog fudbala posle teške povrede ramena koju je doživeo tokom sezone u Seltiku. Iako je sa škotskim velikanom uspeo da osvoji titulu u dramatičnoj završnici prvenstva, oporavak nije tekao kako je planirao, pa je doneo odluku da završi igrački put.

1/9 Vidi galeriju Kasper Šmajhel Foto: Peter Kneffel / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Šmajhel je tokom emotivnog obraćanja danskim medijima priznao da mu kroz glavu prolaze uspomene iz cele karijere, ali da posebno mesto zauzima senzacionalna titula sa Lesterom.

"Teško je izdvojiti samo jedan trenutak posle više od 800 utakmica. Ali osvajanje Premijer lige sa Lesterom zauvek će ostati nešto posebno. Isto važi i za kapitensku traku Danske, to mi je bio dečački san“, rekao je Šmajhel.

Tokom bogate karijere branio je za Mančester siti, Lids, Lester, Seltik, ali će ga navijači širom sveta najviše pamtiti kao jednog od ključnih ljudi u najvećem čudu moderne Premijer lige.