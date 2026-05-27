ISPALI IZ LIGE, PA DONELI ODLUKU KOJA JE MNOGE OSTAVILA U NEVERICI: Nuno preživeo katastrofu! Vest Hem veruje treneru i posle kraha!
Fudbalski klub Vest Hem potvrdio je danas da će Nuno Espirito Santo ostati trener tog tima, uprkos ispadanju iz Premijer lige.
"Početkom ove nedelje održali smo sastanke sa trenerom Nunom Espiritom Santom i zadovoljstvo nam je da potvrdimo da je izrazio svoju punu posvećenost klubu, kao što smo i mi njemu", navodi se u saopštenju uprave kluba.
"Iako je konačan ishod bio bolan, Upravni odbor kluba veruje da je bilo znakova napretka u poslednjih nekoliko meseci i želimo da Nuno nastavi da radi na tome. Nuno je jasno stavio do znanja da je veoma motivisan da vrati Vest Hem u najviši rang. To mora biti nesumnjivi cilj za sledeću sezonu", dodaje se u saopštenju.
Vest Hem je sakupio 39 bodova, posle pobede nad Lidsom u poslednjem kolu sezone, ali je ipak ispao u Čempionšip sa najvećem brojem bodova koji je osvojio neki tim koji je ispao iz Premijer lige u poslednjih 15 godina.
Nuno Espirito Santo je preuzeo Vest Hem u septembru posle smene Grejema Potera, nakon što je taj tim izgubio pet od prvih šest utakmica sezone.
Beta