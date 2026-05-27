"Početkom ove nedelje održali smo sastanke sa trenerom Nunom Espiritom Santom i zadovoljstvo nam je da potvrdimo da je izrazio svoju punu posvećenost klubu, kao što smo i mi njemu", navodi se u saopštenju uprave kluba.

"Iako je konačan ishod bio bolan, Upravni odbor kluba veruje da je bilo znakova napretka u poslednjih nekoliko meseci i želimo da Nuno nastavi da radi na tome. Nuno je jasno stavio do znanja da je veoma motivisan da vrati Vest Hem u najviši rang. To mora biti nesumnjivi cilj za sledeću sezonu", dodaje se u saopštenju.

Vest Hem je sakupio 39 bodova, posle pobede nad Lidsom u poslednjem kolu sezone, ali je ipak ispao u Čempionšip sa najvećem brojem bodova koji je osvojio neki tim koji je ispao iz Premijer lige u poslednjih 15 godina.

Nuno Espirito Santo je preuzeo Vest Hem u septembru posle smene Grejema Potera, nakon što je taj tim izgubio pet od prvih šest utakmica sezone.

Beta