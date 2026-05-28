Osvajanje dve uzastopne titule prvaka Španije je samo početak za novi tim Barselone, izjavio je danas sportski direktor tog fudbalskog kluba Deko.

Barselona je pobedila Real Madrid ranije ovog meseca i osvojila špansko prvenstvo, tri kola pre kraja. Sa novom generacijom diplomaca akademije La Masija, uključujući igrače poput Lamina Jamala i Fermina Lopesa, Deko navodi da je to "početak istorije ovog tima".

"Istina je da smo osvojili dve Primere, ali ovi igrači žele da osvoje još, veruju da mogu da osvoje još. Verujem da je ovaj tim početak nove ere, početak istorije jer su momci još mladi i žele da osvoje nešto važno", rekao je Deko za Bi-Bi-Si (BBC).

Engleski napadač Markus Rašford proveo je sezonu na pozajmici u Barseloni iz Mančester junajteda. Deko nije želeo da govori o tome da li će Rašford ostati ili ne u Barseloni, ali je istakao da je 28-godišnjak mnogo pomogao timu.

"Markus nam je mnogo pomogao jer je došao na pozajmicu, a nije lako doći na pozajmicu za igrača poput njega. Njegova sezona je bila veoma dobra i srećni smo što je osvojio titulu sa nama. Zaslužio je, mnogo radi i trudi se da bude ovde. Zadovoljni smo njim", rekao je Deko.

Rašford je ove sezone odigrao 32 utakmice za Barselonu i upisao je osam golova i sedam asistencija. Jedan od tih golova postigao je upravo u "klasiku" protiv Reala, iz slobodnog udarca.

"Znali smo da ima takve veštine, mnogo puta sam video kako postiže gol u Junajtedu, ali ovaj gol je bio neverovatan. Bio je to fantastičan gol", rekao je Deko.

Beta