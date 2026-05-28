Barselona je ozbiljno zainteresovana za napadača Njukasla i engleskog reprezentativca Entonija Gordona, prenose engleski mediji.

Gordon (25) je u Njukasl stigao 2023. godine iz Evertona, a ove sezone je eksplodirao u crno-belom dresu. Odigrao je 46 utakmica za Njukasl u svim takmičenjima i postigao je 17 golova.

Britanski mediji navode da je interesovanje za fudbalera Njukasla pokazao i Bajern Minhen.

Gordon se nalazi na spisku selektora Engleske Tomasa Tuhela za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Skaj Sport navodi da Njukasl navodno traži obeštećenje od 75 miliona funti za Gordona, koji ima ugovor sa engleskim klubom do 1. jula 2030. godine.