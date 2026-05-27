Slušaj vest

Bliži se "dan D" u Humskoj i Skupština FK Partizan koja je zakazana za 1. jun.

Uoči ove Skupštine za TV Una govorio je Rasim Ljajić koji je otvorio dušu i dotakao se brojnih zanimljivih tema.

- Pokušali smo više puta da ih pomirimo. Razgovaram sa Mijatovićem u nameri i želji da Skupština protekne mirno i civilizovano. Kakva god odluka da bude, potrebno je da je svi prihvatimo, bez obzira ko šta o kome misli. Da se sklonimo sa naslovnih strana sa ovih tema i da pričamo o pojačanjima. Naravno da ovo zaokuplja pažnju, ali nije dobro za reputaciju i imidž kluba. Hajde da Skupština protekne na način koji je dostojan imena Partizana - rekao je Ljajić u Jutarnjem programu TV Una, pa se osvrnuo upravo na predstojeću Skupštinu koja će biti zatvorena za javnost:

- Neka kaže svako ko šta ima, ljudi će se izjašnjavati. Stavićemo na glasanje poverenje svakom članu Upravnog odbora. Čak i da ostane ili da se promeni ovaj sastav, Uprava mora da se pojača, da dođu novi ljudi, sveža energija iz sveta sporta i privrede, javni radnici i ljubitelji Partizana, da uđu pravi partizanovci. Smučilo mi se da idem od jednog do drugog i da slušam razloge zašto neće da uđu. Neću ni od koga da tražim novac, jer Partizan mora da živi od toga da stvara i prodaje igrače. Sve drugo što dobijemo od države i sponzora trebalo bi da bude sekundarno u odnosu na prodaju, koja je primarna. Lud je svako ko se nada da će neko doneti džakove para.

1/11 Vidi galeriju Rasim Ljajić Foto: Starsport, @starsport

Poslao je i apel delegatima.

- Najvažnije je da sve bude mirno i civilizovano, da se iznose primedbe i kritike, ali da se poštuje sve što se kaže i da nastavimo da podržavamo Partizan bez obzira na to da li imamo funkciju ili ne. Da se sklonimo iz medija makar po ovim unutrašnjim dešavanjima kojima svi ispiraju usta, jer se tome raduju naši protivnici.

Odgovorio je i na pitanje da li sebe vidi kao predsednika Partizana.

- Najviše bih voleo da se pojavi neko novi i zameni me. Pristao bih da mu pomažem najviše na svetu. Nije mi prijatno, postaje malo naporno na mentalnom planu - počeo je Ljajić, pa u dahu nastavio o rezultatima u sezoni za nama:

- Nisam siguran da su unutrašnji odnosi doveli do toga da neke utakmice izgubimo ili ne pobedimo. Promene trenera su imale velikog uticaja. Promena trenera nikad nije dobra, a naročito nije dobra kada ih je više, ali su uticale na treće mesto. Preterano bi bilo da kažem da je samo zbog toga, ali da je imalo uticaja – da. Smene trenera nisu donele pozitivan efekat; donele su šok-terapiju i to – lošu. Ako trezveno analiziramo, bez obzira na to da li Srđana Blagojevića podržavamo ili ne, kada se podvuče crta, sigurno se može izvesti zaključak da su nesporazumi počeli od njegove smene. Uvek će biti nesporazuma, ali prvi veći se desio posle smene Blagojevića, koja je nastupila posle ispadanja iz Kupa Srbije i poraza od Čukaričkog. Da pitate i Blagojevića i stručni štab, rekli bi da su im nedostajali Jovan Milošević i Mario Jurišević, važni na planu taktike i formacije. Za ovu ekipu je Milošević značio više od golova i asistencija. Bio je lider i njegov odlazak je najviše uticao. Nije opravdanje, ali kad bih izdvajao jedan razlog koji je najveći, onda je to odlazak Miloševića, bez njega je Partizan igrao znatno lošije u nastavku prvenstva.

Dotakao se i prodaje Andreja Kostića.

1/16 Vidi galeriju Andrej Kostić Foto: Www.partizan.rs

- To je jedan od boljih poteza ove uprave, i to ne zahvaljujući nečijoj pameti, nego situaciji u kojoj smo se našli. Ne iz volje da nešto uradite, nego iz moranja. Niko od nas nije bio pametan da baš tada proda Kostića, već je splet okolnosti bio takav da se prodaja desi u trenutku kada su Partizanu bile preko potrebne pare. Bez njih ne bismo prošli monitoring i ne bismo igrali Evropu. Ne samo predstojeće, već tri naredne sezone. Nije postojala alternativa da nađemo 3.500.000 miliona zbog pravila da klub svake godine mora da ostvari veću dobit od deset posto u odnosu na prošlu, i nismo imali mogućnost da to ostvarimo bez ove prodaje. To nije greška, nego nešto najbolje što se desilo. Ne bismo prošli na Skupštini, nego bismo otišli glavom bez obzira. Mijatović je mislio da bi trebalo sačekati, smatrao je da bi Kostiću mogla da se poveća vrednost. Da smo imali novac, to bi imalo smisla. Ali to je kocka – da li neko vredi 3.000.000 ili 5.000.000 evra je relativno. To bi bio ogroman rizik. Ovde nije bilo rizika, već jednostavno nismo imali izbor. Zahvalan sam Milanu što se odlučio da van prelaznog roka uplati sva sredstva u jednom danu. Šta da se taj momak povredio, a oni ga već platili? Za druge stvari možemo ovako ili onako, ali prodaja Kostića je jedan od najboljih poteza ove uprave.

Govorio je i o predstojećem prelaznom roku.

- Sad nemamo pare, ali se nadam da ćemo ih dobiti prodajama. Imamo ponude koje možemo odmah da prihvatimo, nisu loše. Imali smo posete direktora klubova koji su pokazali interesovanje za naše igrače, a čekamo da prođe Skupština pa da počnu intenzivniji razgovori. Imamo desetak igrača koji su naše želje. Vode se preliminarni razgovori oko pozajmica i kupovine pojedinaca kojima su istekli ugovori. Jedan od „pikova“ su naši igrači koji su otišli iz Partizana, a sad igraju u inostranstvu,m pokušaćemo neke od tih momaka da vratimo. Ima i igrača iz naše lige koji su interesantni. Nadam se da će ovaj prelazni rok biti uspešan.

Pričao je i o Eldinu Bajramoviću koji navodno čeka ishod Skupštine da vidi ostaje li u klubu.

- Što se Bajramovića tiče, šta ima igrača da interesuje šta će se desiti u upravi? Ljudima ne odgovara da se stanje u Partizanu smiri. Informacija o interesovanju je tačna, ali plasiranje te informacije... Imao je Eldin odličnu sezonu, Partizan na njega računa, ali nećemo nikoga na silu zadržavati. Ove sezone niko od dece nije otišao, a ranije su odlazili na desetine.

Za kraj, pohvalio je rad Teleoptika.

- Strateško opredeljenje kluba je da omladinci koji izlaze iz mlađih selekcija, a nisu odmah za prvi tim Partizana, nastave da se kale u dresu Teleoptika, kroz utakmica u jakoj ligi protiv TSC-a, Napretka, Spartaka, Javora, Grafičara, Voždovca... Uradili smo dosta na planu infrastrukture, dva nova stadiona sa veštačkom travom, imaće sve uslove za igranje u tom rangu - zaključio je Rasim Ljajić.

Kurir Sport / Una TV

BONUS VIDEO: