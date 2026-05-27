Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni izjavio je da su svi u nacionalnom timu želeli da kapiten Lionel Mesi potpuno spreman dođe na pripreme za Svetsko prvenstvo, ali je dodao da to nije realno zbog povrede igrača Intera iz Majamija.

Mesi je pre dva dana zadobio istegnuće mišića na utakmici MLS lige između Intera i Filadelfije Junion (6:4).

"Prvobitne informacije nisu baš loše. Moramo da sačekamo razvoj situacije i rezultate pregleda da vidimo da li će da potvrde početne izveštaje lekara", rekao je Skaloni za DSports.

Lionel Mesi protiv Zambije

"Svi smo želeli da Mesi bude potpuno spreman kada se priključi reprezentaciji, ali to nije realno. Nije on jedini. Mnogi igrači se još nisu u potpunosti oporavili od povreda. Naš glavni prioritet je njihova rehabilitacija kako bismo obezbedili da budu spremni za SP", dodao je Skaloni.

Argentinski mediji navode da probleme sa povredama imaju i Emilijano Martinez, Kristijano Romero, Nauel Molina, Gonzalo Montijel, Niko Paz i Nikolas Gonzales.

SP će biti održano od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku. Argentina će na Mundijalu igrati u grupi J sa selekcijama Alžira, Austrije i Jordana.

