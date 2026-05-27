Tribina pod nazivom „Zajedno pored terena”, koja je okupila veliki broj roditelja, trenera, sportskih radnika i prijatelja sporta sa zajedničkim ciljem - stvaranjem zdravijeg, sigurnijeg i pozitivnijeg okruženja za svu decu koja se bave sportom.

Kroz otvoren i iskren razgovor, eminentni gosti domaćeg sporta govorili su o odnosu roditelja i trenera, pritiscima koji se stvaraju u mlađim kategorijama, psihološkom razvoju dece, ulozi trenera kao vaspitača, ali i o važnosti komunikacije i međusobnog poverenja između svih koji učestvuju u sportskom odrastanju deteta.

Na tribini su učestvovali nekadašnja košarkašica, a danas sportski psihoterapeut Tina Krajišnik, prof. dr Vladimir Koprivica, prof. Aleksandar Janković i Igor Dejanović, dok je moderator događaja bila Daliborka Delibašić.

Posebnu vrednost tribini dala je činjenica da se razgovor nije zadržao samo na teoriji, već su otvorene konkretne situacije iz svakodnevnog sportskog života, od ponašanja pored terena i komunikacije nakon utakmica, do pitanja gde se danas nalazi granica između podrške detetu i pritiska koji ono oseća.

Kroz iskustva stručnjaka, roditelja i trenera otvorene su važne teme koje su donele nove uvide i podsetile da rezultat nikada ne sme biti važniji od deteta.

Na kraju tribine organizovana je i otvorena diskusija sa publikom, tokom koje su roditelji i treneri imali priliku da postavljaju pitanja i podele svoja iskustva, čime je dodatno potvrđeno koliko je ovakav dijalog potreban domaćem sportu.

“Ovo je ono što našem naporu daje konačni smisao. Da ideje i zamisli iznesemo jedni pred druge, a zatim da ih zajedno prenesemo pored terena i na teren kroz našu decu. Većina je stava da su dečija takmičenja masovni sistemi i da je teško izazvati promene, ali mi želimo da uradimo ono što je do nas, a smatram da možemo mnogo. Naša je obaveza da svojim kapacitetima utičemo na javno mnjenje i sve učesnike takmičenja i stvaramo pozitivne promene”, rekao je Igor Dejanović, osnivač Fair Play lige.

Fair Play liga će i u narednom periodu nastaviti sa organizacijom edukativnih tribina i aktivnosti u okviru kampanje „Vi ste tu zbog nas”, sa željom da sportski tereni ostanu mesta podrške, razvoja i lepih uspomena za svako dete.