U vikendu za nama FK Olimpik Beograd gostovao je u Beču na turniru u organizaciji Komm mit International i u Minhenu gde je organizator bio Euro Sportring i dečaci iz ovog kluba ostvarili su ozbiljan rezultat.

Olimpik je u Beču predstavljala generacija 2016. godište na čelu sa trenerima Mihajlom Markovićem i Milanom Jovanovićem. Ekipa je osvojila prvo mesto u konkureniciji 30 ekipa, a fudbaler ove ekipe Šarčević proglašen je za najboljeg strelca na turniru.

Veliki uspeh dečaka iz škole fudbala Olimpik: Dva zlata i dve bronze iz Beča i Minhena Foto: Privatna arhiva, www.komm-mit.com

U Minhenu predstavnici Olimpika bile su generacije 2014. godište sa dve ekipe i trenerom Aleksandrom Milićevićem, takođe i 2013. i 2012. godište sa trenerima Novaković Blagojem i Nedić Aleksandrom.

Selekcija 2014. godište zauzela je prvo mesto od 16 ekipa, dok je druga ekipa zauzela 6. mesto u ukupnom plasmanu. Ekipa 2013. godište izgubila je polufinale na penal seriju od Herte, ali je u borbi za bronzu pobedila domaćina ASV Dachau.

Najstarija selekcija Olimpika na turniru, 2012. godište, izgubila je polufinale od domaćina ASV Dachau i u borbi za bronzu pobedila je Švajcarsku ekipu Team Veveyse.

Dečaci su pored turnira iskoristili slobodno vreme i obišli su Šembron i Beč, dok su ekipe u Minhenu obišle Olimpijski park i Alians Arenu.

Puni prelepih utisaka i doživljaja svi su se vratili u Srbiju ponosno uzdignute glave. Na najlepši način Olimpik je predstavljao Srbiju, ali i fudbal kao sport. 

