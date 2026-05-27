Sve su glasnije najave da bi Dušan Vlahović mogao tokom letnjeg prelaznog roka da napusti Juventus, a sada se pojavila nova zanimljiva informacija.

Prema navodima renomiranog Tutosporta, Napoli je već započeo preliminarne razgovore sa predstavnicima srpskog napadača, dok interesovanje za Vlahovića pokazuju i Bajern Minhen, Atletiko Madrid i Njukasl.

Vlahoviću ugovor sa Juventusom ističe narednog leta, a pregovori o produžetku saradnje za sada nisu doneli dogovor.

Italijanski klub je srpskom reprezentativcu ponudio novi ugovor uz smanjenje plate u odnosu na sadašnja primanja, koja iznose oko 12.000.000 evra godišnje. Navodno, "bjankoneri" nude 6.000.000 po sezoni, dok Vlahović ne bi išao ispod 8.000.000 evra, što je značajno smanjenje trenutne plate.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da Juventus naredne sezone neće igrati u Ligi šampiona, što bi moglo da utiče na odluku srpskog fudbalera o nastavku karijere.

Direktor Juventusa Damijen Komoli izjavio je da klub želi da zadrži Vlahovića, ali da konačna odluka zavisi od igrača i njegovog okruženja.

"Želimo da nastavimo saradnju sa našim napadačem, ali sve zavisi od Dušana i njegovog oca", rekao je Komoli za italijanske medije.

Napoli u Vlahoviću vidi potencijalno pojačanje u napadu, dok bi dodatni faktor mogao da bude izbor novog trenera, pošto su među kandidatima Vinćenco Italijano i Masimilijano Alegri, stručnjaci sa kojima je srpski napadač već sarađivao.

Vlahović je pod vođstvom Italijana u Fiorentini postigao 20 golova na 24 utakmice, dok je u Juventusu pod Alegrijem postigao 41 pogodak na 99 mečeva.

Bila bi to, možda, i svojevrsna hladna osveta Napolija zbog Gonzala Iguaina i izdaje veka. Iguain je leta 2013. godine otišao u Juventus u visini otkupne klauzule od 90.000.000 evra kada se "partenopei" nisu pitali za sudbinu Argentinca.

