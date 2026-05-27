CRVENA ZVEZDA SPREMILA MILIONE: Ovo je kapitalac za Ligu šampiona
Fudbalski klub Crvena zvezda platiće Hapoelu iz Tel Aviva obeštećenje tri miliona evra za Loizosa Loizua.
Reprezentativcu Kipra namenjena je mesečna plata od 40.000 evra, odnosno 480.000 evra po sezoni.
Loizos Loizu Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia
Dve strane su u završnim pregovorima, a ugovor bi trebao da bude potpisan na tri ili četiri godine.
Loizu, najmlađi strelac u istoriji reprezentacije Kipra, najbolje se snalazi na poziciji desnog krila, ali se u Hapoelu dobro snalazio i na poziciji ofanzivnog veznjaka.
Kipranin bi u tandemu sa Abu Fanijem predstavljao veliko osveženje u ofanzivnom veznom redu.
