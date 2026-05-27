Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbalski klub Vojvodina obavestio je javnost da je produžio saradnju sa Đorđem Crnomarkovićem i Aleksom Vukanovićem.

U pitanju su ugovori na godinu dana, sa opcijom produžetka na još jednu sezonu.

1/9 Vidi galeriju Detalji iz penal serije na utakmici Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Nemanja Nikolić

U saopštenju kluba iz Novog Sada se navodi:

"Ovaj dvojac je tokom sezone pokazao nebrojano puta koliko su njihov kvalitet, iskustvo, zajedništvo i borbenost, krucijalni za naš tim i koliko doprinose uspesima.

Nakon sezone ispunjene i ispisane rekordima, Crnomarković i Vukanović, zajedno sa svim svojim saigračima, učiniće sve da pomognu Voši u borbi za plasman u Evropu.

Đorđe je za Vošu odigrao čak 102 utakmice i pokazao je da je stub i sigurnost ne samo naše odbrane, već jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji u čitavoj zemlji.

Aleksa je u 77 nastupa za Vojvodinu pokazao da uz sav svoj kvalitet i znanje, jedan detalj, jedan pokret i jedan potez, mogu doneti prevagu našu stranu.

Fudbalski klub Vojvodina želi Crnomarkoviću i Vukanoviću još mnogo pobeda i uspeha u dresu „stare dame“", navodi se u saopštenju FK Vojvodina.