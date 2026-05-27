RIJEKA OSTALA BEZ TRENERA: Viktor Sančes napustio hrvatski klub
Sančes je ekipu Rijeke preuzeo u septembru prošle godine u trenutku kada se klub nalazio na sedmom mestu hrvatskog prvenstva, uz ostvaren plasman u ligašku fazu Lige konferencija.
Sa Rijekom je ovaj 50-godišnji trener zauzeo četvrto mesto na kraju sezone u Hrvatskoj fudbalskoj ligi (HNL), dok su u finalu Kupa poraženi od zagrebačkog Dinama (0:2).
Sančes je prethodno sa Rijekom izborio plasman u osminu finala Lige konferencija, čime je taj klub prvi put prezimio u Evropi nakon 46 godina.
Rijeka je u osmini finala eliminisana od Strazbura, koji je kasnije stigao do polufinala tog takmičenja.
U HNL-u Sančes je vodio Rijeku na 31 utakmici, zabeleživši 13 pobeda i po devet remija i poraza.
U dosadašnjoj trenerskoj karijeri vodio je Deportivo iz La Korunje, Olimpijakos, Betis, Malagu, Kartahenu i Olimpiju iz Ljubljane, sa kojom je bivši fudbaler Real Madrida osvojio titulu prvaka Slovenije u sezoni 2024/25.
