Sančes je ekipu Rijeke preuzeo u septembru prošle godine u trenutku kada se klub nalazio na sedmom mestu hrvatskog prvenstva, uz ostvaren plasman u ligašku fazu Lige konferencija.

Sa Rijekom je ovaj 50-godišnji trener zauzeo četvrto mesto na kraju sezone u Hrvatskoj fudbalskoj ligi (HNL), dok su u finalu Kupa poraženi od zagrebačkog Dinama (0:2).

Sančes je prethodno sa Rijekom izborio plasman u osminu finala Lige konferencija, čime je taj klub prvi put prezimio u Evropi nakon 46 godina.

Rijeka je u osmini finala eliminisana od Strazbura, koji je kasnije stigao do polufinala tog takmičenja.

U HNL-u Sančes je vodio Rijeku na 31 utakmici, zabeleživši 13 pobeda i po devet remija i poraza.

U dosadašnjoj trenerskoj karijeri vodio je Deportivo iz La Korunje, Olimpijakos, Betis, Malagu, Kartahenu i Olimpiju iz Ljubljane, sa kojom je bivši fudbaler Real Madrida osvojio titulu prvaka Slovenije u sezoni 2024/25.

(Beta)