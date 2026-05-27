Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fernandes je 2023. godine iz Benfike prešao u Čelsi za 107 miliona funti i ima ugovor do 2032. godine.

On je u planovima novog trenera Ćabija Alonsa za narednu sezonu, ali će uprava saslušati predloge za 25-godišnjeg Argentinca ukoliko stigne odgovarajuća ponuda, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Fernandes je prošle sezone postigao 15 golova i imao je sedam asistencija.

Njegov menadžer Havijer Pastore istražuje moguće ponude, a najviše bi želeo prelazak u Real Madrid.

Veruje se da Real ne želi da plati traženu sumu za Fernandesa, osim ako ne prikupi novac prodajom igrača. Spekuliše se da je madridski klub zainteresovan za igrača Mančester sitija Rodrija.

Čelnici Čelsija svesni su da moraju da ulože novac u pojačanja posle razočaravajuće sezone u kojoj je ekipa zauzela 10. mesto u Premijer ligi i nije osvojila trofej.

(Beta)