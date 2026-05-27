Fudbaleri Kristal Palasa i Rajo Valjakana od 21 čas u Lajpcigu igraju finale UEFA Lige konferencije, a oba kluba imaju priliku da ispišu najvažnije stranice svoje istorije.

Klub iz Londona igra prvo finale nekog evropsko takmičenja, a u istoriji kluba od 1905. godine ima samo dva trofeja, FA Kup i Komjuniti šild, koje je osvojio prošle godine.

Zanimljivo je da je Kristal Palas sticajem okolnosti igrao ovo takmičenje. Englezi su kao osvajači FA Kupa trebali da igraju Ligu Evrope, ali ih je UEFA kaznila i prebacila u niže takmičenje.

Sastavi KRISTAL PALAS - RAJO VALJEKANO Stadion: Lajpcig Sudija: Maurisio Marijani KRISTAL PALAS (3-4-3): Henderson - Rijad, Lakroa, Kanvot - Munjoz, Vorton, Kamada, Mičel - Sar, Žeremi Pino, Mateta. RAJO VALJEKANO (4-2-3-1): Batalja - Raciu, Ležen, Pate Sis, Čavarija - Oskar Valentin, Unai Lopez - Palazon, De Frutos, Garsija - Alemao.

Engleski predstavnik je ligaški deo takmičenja završio na desetom mestu, a na putu do finala eliminisao je Zrinjski Mostar, AEK iz Larnake, Fjorentinu iz Firence i Šahtjor iz Donjecka.

S druge strane, Rajo Valjekano je ulaskom u finale napravio najveći uspeh u istoriji kluba iz Madrida.

Španski tim je ligaški deo završio na petoj poziciji, a potom redom eliminisao Samsun, AEK iz Atine i Strazbur. Za Rajo je ovo tek drugo evropsko učešće u istoriji kluba.