Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kako je preneo Skaj, veruje se da su dva kluba u odmaklim pregovorima, ali da Njukasl ne odustaje od tražene cene od oko 75 miliona funti.

Engleski klub pregovara i sa Bajernom iz Minhena oko dovođenja 25-godišnjeg fudbalera.

Gordon nije igrao u poslednje četiri utakmice u Premijer ligi, pošto je klub želeo da ga sačuva uoči transfera u letnjem prelaznom roku.

On je u oktobru 2024. godine produžio ugovor, koji ističe za četiri godine.

U tek završenoj sezoni bio je najbolji strelac crno-belih sa 18 golova.

Skaj je početkom meseca preneo da je Bajern počeo pregovore sa Njukaslom i da želi Gordona kako bi pojačao napad, gde igraju Hari Kejn, Majkl Olise i Luis Dijas.

Gordon je jedan od nekolicine igrača za koje se spekuliše da bi mogli da napuste klub, uz Sandra Tonalija i Tina Livramenta.

Izvršni direktor Njukasla Dejvid Hopkinson rekao je nedavno da bi klub možda morao da proda neke igrače kako bi doveo adekvatna pojačanja, a Gordon je jedan od najskupljih.

On nije rekao upravi da želi da ode iz kluba.

(Beta)