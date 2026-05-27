ĐAVOLI NACILJALI POJAČANJE: Mančester junajted u poodmaklim pregovorima sa Edersenom iz Atalante
Prema navodima, dogovor je blizu realizacije, a očekuje se da transfer 26-godišnjeg fudbalera bude vredan 35 miliona funti uz dodatne bonuse od tri miliona.
Ipak, čelnici Junajteda umanjuju spekulacije i tvrde da konačan dogovor još nije postignut. Ederson sa Atalantom ima ugovor do leta naredne godine.
Istovremeno, klub sa „Old Traforda“ objavio je profit od 37,7 miliona funti u trećem kvartalu poslovne godine, dok je izvršni direktor Omar Berada izjavio da je "veoma pozitivan po pitanju napretka kluba".
Novi trener Majkl Kerik predvodio je Junajted do neočekivanog trećeg mesta u prvenstvu, a klub sada želi da dodatno ojača tim, pre svega u veznom redu.
Za Edersona je interesovanje pokazao i Atletiko Madrid, ali se španski klub u međuvremenu okrenuo vezisti Žoau Gomesu iz Vulverhemptona.
