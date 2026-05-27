Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) našla se pod istragom zbog navoda da je "veštački podizala cene" i "dovodila navijače u zabludu" tokom prodaje ulaznica za Svetsko prvenstvo 2026. godine, preneli su danas britanski mediji.

Kako prenosi Bi Bi Si (BBC), državni tužioci Njujorka i Nju Džersija zvanično su pokrenuli istragu o načinu na koji je Fifa prodavala karte za Mundijal.

Tužiteljka Nju Džersija Dženifer Devenport ocenila je da su navijači prošli kroz "lavirint konfuzije, lažne nestašice i enormno visokih cena", dodajući da će biti sprovedena detaljna istraga ponašanja Fifa.

Fifa je dobila i sudski nalog da dostavi internu dokumentaciju i informacije u vezi sa prodajom karata.

Zajedničko saopštenje objavili su i tužiteljka Njujorka Leticija Džejms, kao i njujorško Odeljenje za zaštitu potrošača i radnika.

Komesar tog tela Samjuel Lavin rekao je da će ozbiljno istražiti optužbe o "očigledno obmanjujućem ponašanju" i mogućem "veštačkom podizanju cena".

Posebno će biti ispitano zbog čega su cene ulaznica za Svetsko prvenstvo 2026 premašile cene svih prethodnih svetskih prvenstava.

Navijači tvrde da su bili dovedeni u zabludu oko lokacije sedišta, uključujući i naknadno puštanje skupljih kategorija karata bližih terenu.

Takođe se navodi da je promenljiva politika cena kroz različite faze prodaje omogućila Fifa da poveća cene za oko 90 od ukupno 104 utakmice, u proseku za 34 odsto.

Istraga će analizirati i da li su raspored puštanja karata u prodaju i javne izjave Fifa uticali na rast cena ulaznica.