Kako je danas preneo Fudbalski savez Srbije, mladi defanzivac Veljko Milosavljević povredio se tokom treninga, a posle lekarskih pregleda utvrđeno je da je u pitanju istegnuće prednje lože. U dogovoru sa stručnim štabom napustio je bazu reprezentacije i vratio se u klub kako bi nastavio oporavak.

Prema prvim prognozama, Milosavljević bi trebalo da bude spreman za nastup sa omladinskom selekcijom Srbije na Evropskom prvenstvu u Velsu.

Umesto štopera Bornmuta, naknadni poziv dobio je doskorašnji defanzivac Javora Petar Petrović, koji je posle dobrih partija u Super ligi Srbije ovog leta potpisao ugovor sa Šturmom iz Graca.

(Beta)

