Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović pozvao je novog igrača Šturma Petra Petrovića za prijateljske mečeve protiv Zelenortskih ostrva i Meksika umesto povređenog Veljka Milosavljevića.
Kako je danas preneo Fudbalski savez Srbije, mladi defanzivac Veljko Milosavljević povredio se tokom treninga, a posle lekarskih pregleda utvrđeno je da je u pitanju istegnuće prednje lože. U dogovoru sa stručnim štabom napustio je bazu reprezentacije i vratio se u klub kako bi nastavio oporavak.
Prema prvim prognozama, Milosavljević bi trebalo da bude spreman za nastup sa omladinskom selekcijom Srbije na Evropskom prvenstvu u Velsu.
Umesto štopera Bornmuta, naknadni poziv dobio je doskorašnji defanzivac Javora Petar Petrović, koji je posle dobrih partija u Super ligi Srbije ovog leta potpisao ugovor sa Šturmom iz Graca.
