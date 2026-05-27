"Lacio objavljuje da je postignut sporazum o raskidu ugovora sa trenerom Mauriciom Sarijem i njegovim stručnim štabom", navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu rimskog kluba.

Lacio je zahvalio Sariju i njegovom stručnom štabu na profesionalizmu i poželeo im je sreću u budućnosti.

Sari se prošlog leta u drugom mandatu vratio u Lacio, gde je radio od 2021. do 2024. godine.

Italijanski 67-godišnji trener je u tek završenoj sezoni predvodio ekipu do devetog mesta u Seriji A i do finala Kupa, u kome je rimski tim izgubio od Intera 0:2.

Italijanski mediji preneli su da će Sari preuzeti Atalantu, a da je glavni kandidat da ga zameni na klupi Lacija bivši selektor reprezentacije Italije Đenaro Gatuzo.

(Beta)