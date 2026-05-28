Iako se poslednjih meseci sve glasnije pričalo o mogućem rastanku, izvršni direktor Juventusa Damijen Komoli otvoreno je priznao da klub želi da zadrži srpskog napadača Dušana Vlahovića uprkos finansijskim problemima i propuštenom plasmanu u Ligu šampiona.

Juventus će ovog leta morati ozbiljno da "steže kaiš", pa su u Torinu svesni da će pojedini igrači morati da budu prodati kako bi klub stabilizovao budžet. Ipak, kada je reč o Vlahoviću, čelnici velikana iz Torina ne žele lako da dignu ruke.

"Želimo da zadržimo Dušana Vlahovića i da nastavimo zajedno" poručio je Komoli i tako raspalio maštu navijača Juventusa.

Prvi operativac kluba priznao je da će leto biti veoma turbulentno, ali tvrdi da Juventus već radi na stvaranju potpuno novog tima koji bi ponovo mogao da napadne trofeje.

"Moramo da izgradimo ekipu sa jačim karakterom i mentalitetom. Osnova postoji, ali nam trebaju igrači koji mogu da nose Juventus u najtežim trenucima", rekao je Komoli.

Posebno je zanimljivo što je istakao da novi trener Lučano Spaleti ima veliku ulogu u svim transferima i da zajedno sa upravom odlučuje o budućnosti tima. Upravo zato u Torinu veruju da bi i Vlahović mogao da dobije novu šansu da zablista pod vođstvom iskusnog italijanskog stručnjaka.

Komoli je otkrio i da je Kenan Jildiz praktično “nedodirljiv”, ali da će klub zbog izostanka iz Lige šampiona verovatno morati da se odrekne nekih velikih imena.

"S obzirom na naše odsustvo iz Lige šampiona, možda ćemo imati više prodaja nego što je planirano, kako bismo prikupili sredstva i ograničili gubitke. Kenan Jildiz je, međutim, nedodirljiv i on je naša budućnost. Takođe želimo da zadržimo Dušana Vlahovića i da nastavimo zajedno".

Ipak, jedna stvar je jasna – u Torinu još nisu spremni da se odreknu Dušana Vlahovića!