Iako je bio najbliži Bajeru iz Leverkuzena, čak je važio i za najozbiljnijeg kandidata, Filipe Luis trenersku karijeru neće nastaviti u Bundesligi.

Stigla je informacija o odluci Monaka da se ipak rastane sa Sebastijenom Pokonjolijem iako je drugi deo sezone protekao veoma dobro.

Čak su između februara i marta imali šest vezanih ligaških pobeda i došli u bitku za Ligu šampiona. No, kako taj cilj nisu ostvarili, postojale su sumnje da li nastaviti sa Belgijancem ili pronaći drugačije rešenje.

Odabrali su ovu drugu opciju i izbor je pao ni manje ni više nego na Filipea Luisa s kojim će potpisati ugovor do 2028. godine, a posao je završio njegov zemljak i direktor Monaka Tijago Skuro.

Iznenađujuće, reklo bi se, dobar potez "kneževa" jer Filipe Luis je, kako smo rekli, bio opcija mnogih velikih timova. Čak je važio i za kandidata za klupu Čelsija pre nego što su se "plavci" okrenuli Ćabiju Alonsu. Ali, može da se kaže i da je Monako njegov dobar izbor za prvi evropski posao.

Filipe Luis Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AGIF / ddp USA / Profimedia

Jeste reč o čoveku koji je osvojio Kopa Libertadores 2025. godine, kao i brazilsko prvenstvo, ali Evropa je nešto sasvim drugačije.

On je napustio klub početkom ove godine pošto je naprasno otpušten u toku pregovora oko novog ugovora. Navodno, iz kluba su kao razlog naveli tajne kontakte sa Čelsijem.

