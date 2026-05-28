Slušaj vest

Fudbalski svet bruji o Evanu Gesanu, momku iz Obale Slonovače koji je uspeo ono što nikom nikada nije pošlo za rukom - u istoj sezoni osvojio je čak dva evropska trofeja sa dva različita kluba!

Ovaj 24-godišnji napadač ispisao je istoriju evropskog fudbala pošto je postao osvajač Lige Evrope sa Aston Vilom i Lige konferencija sa Kristal Palasom.

Evan Gisan Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Neverovatan podvig dogodio se zahvaljujući transferu u pravom trenutku, ali i UEFA pravilima koja dozvoljavaju da igrači koji su nastupali tokom takmičenja dobiju medalje čak i ako sezonu završe u drugom klubu.

Gesan je prvi deo sezone proveo u Aston Vili kod Unaja Emerija, gde je odigrao sedam utakmica u Ligi Evrope i postigao dva gola. Engleski klub je kasnije stigao do trofeja pobedom nad Frajburgom u velikom finalu.

Međutim, prava ludnica nastala je u januaru, kada je ofanzivac spakovao kofere i preselio se u Kristal Palas! Londonski klub ga je doveo na pozajmicu sa opcijom otkupa, a Gesan je odmah postao važan šraf ekipe u Ligi konferencija.

Za "orlove" iz Londona odigrao je šest evropskih mečeva, postigao gol i čak dobio šansu u finalu protiv Rajo Valjekana, koje je Kristal Palas dobio minimalcem.

1/6 Vidi galeriju Finale Lige konferencije 2025/26 Foto: Mikolaj Barbanell / imago sportfotodienst / Profimedia, Vincenzo Orlando/IPA Sport / IPA / Profimedia, Profimedia

Tako je fudbaler iz Obale Slonovače uspeo da uradi nešto što do sada niko nije - da u istoj sezoni podigne dva evropska pehara sa dva različita tima!