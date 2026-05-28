FUDBALSKA BAJKA KAKVA SE NE PAMTI! Prevario sistem i ispisao istoriju: Postao prvi fudbaler ikada koji je uspeo ovo...
Fudbalski svet bruji o Evanu Gesanu, momku iz Obale Slonovače koji je uspeo ono što nikom nikada nije pošlo za rukom - u istoj sezoni osvojio je čak dva evropska trofeja sa dva različita kluba!
Ovaj 24-godišnji napadač ispisao je istoriju evropskog fudbala pošto je postao osvajač Lige Evrope sa Aston Vilom i Lige konferencija sa Kristal Palasom.
Neverovatan podvig dogodio se zahvaljujući transferu u pravom trenutku, ali i UEFA pravilima koja dozvoljavaju da igrači koji su nastupali tokom takmičenja dobiju medalje čak i ako sezonu završe u drugom klubu.
Gesan je prvi deo sezone proveo u Aston Vili kod Unaja Emerija, gde je odigrao sedam utakmica u Ligi Evrope i postigao dva gola. Engleski klub je kasnije stigao do trofeja pobedom nad Frajburgom u velikom finalu.
Međutim, prava ludnica nastala je u januaru, kada je ofanzivac spakovao kofere i preselio se u Kristal Palas! Londonski klub ga je doveo na pozajmicu sa opcijom otkupa, a Gesan je odmah postao važan šraf ekipe u Ligi konferencija.
Za "orlove" iz Londona odigrao je šest evropskih mečeva, postigao gol i čak dobio šansu u finalu protiv Rajo Valjekana, koje je Kristal Palas dobio minimalcem.
Tako je fudbaler iz Obale Slonovače uspeo da uradi nešto što do sada niko nije - da u istoj sezoni podigne dva evropska pehara sa dva različita tima!