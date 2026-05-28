Slušaj vest

Brazil je na nogama, a cela zemlja strepi zbog Nejmara! Nova drama oko najveće zvezde "karioka" potpuno je uzdrmala fudbalski svet, pošto su poslednji pregledi pokazali da je povreda mnogo ozbiljnija nego što se u prvi mah mislilo.

Nejmar je posle tri godine ponovo dobio poziv u reprezentaciju Brazila, a selektor Karlo Anćeloti navodno je bio pod ogromnim pritiskom javnosti da ga povede na Svetsko prvenstvo. Međutim, sada je njegovo učešće na Mundijalu pod velikim znakom pitanja.

Brazilac ima ozbiljne probleme sa mišićem desne noge, a situacija je navodno toliko alarmantna da je klinika u kojoj je obavljao preglede bila potpuno zatvorena kako bi imao maksimalnu privatnost.

Mediji iz Brazila prenose da je atmosfera tokom pregleda bila izuzetno napeta. Nejmar je šepao, nervozno čekao rezultate više od sat vremena, a kada je doktor Rodrigo Lasmar konačno stigao da mu saopšti detalje povrede, izraz lica fudbalera sve je rekao.

"Situacija je mnogo ozbiljnija nego što se predstavlja javnosti", tvrde brazilski izvori.

Navodno postoji ozbiljan strah da bi forsiranje nastupa na Svetskom prvenstvu moglo dodatno da pogorša stanje i čak ugrozi ostatak njegove karijere. Ipak, Nejmar ne želi ni da čuje za odustajanje!

"Spreman je da rizikuje sve zbog Mundijala. Čak i karijeru", prenose brazilski mediji.

Opsesija osvajanjem titule svetskog prvaka prati Nejmara godinama. Zbog toga je sada spreman da ide do kraja, bez obzira na upozorenja lekara i ljudi iz Saveza.

U Brazilu vlada potpuni haos i podeljena mišljenja. Jedni smatraju da Nejmar mora da igra makar i nespreman, dok drugi upozoravaju da bi prerani povratak mogao da bude koban.

Sve bi trebalo da bude jasnije posle novih pregleda koje će obaviti narednih dana. Od tih rezultata zavisi ne samo njegov nastup na Svetskom prvenstvu, već možda i nastavak karijere jednog od najvećih fudbalera svoje generacije.