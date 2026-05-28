Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente izjavio je da samo tehnički i taktički kvalitet neće biti dovoljan da ta selekcija postigne uspeh na predstojećem Svetskom prvenstvu.

Španija će na Mundijalu, koji počinje 11. juna, igrati u Grupi H sa Urugvajem, Zelenortskim Ostrvima i Saudijskom Arabijom, a ovo Svetsko prvenstvo dočekuje kao jedan od favorita za titulu.

U intervjuu za sajt Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), De la Funte je upitan šta njegova ekipa, kao aktuelni evropski šampion sa veoma jasnim identitetom, želi da pokaže svetu.

"Da možemo biti sve bolji i bolji. Još ima puno prostora za napredak. Imamo izuzetno talentovanu grupu igrača, ali mnogi od njih su veoma mladi. Njihovo spajanje sa iskusnijim igračima u timu obezbedilo je stabilnost i jasan osećaj za pravac. Turnir ovakvih razmera, sa jakim reprezentacijama, prava je prilika da se nadogradi sve što smo do sada postigli. Ali, suočićemo se i sa mnogo većim očekivanjima", rekao je De la Fuente.

On je istakao da je neizmerno ponosan kada vidi da su igrači koje je trenirao još na omladinskom nivou postali lideri u seniorskoj reprezentaciji.

"Moj odnos sa oko 90 odsto sadašnjeg tima seže godinama unazad. Neke od njih poznajem od njihove desete ili 12 godine. Bio sam svedok svake faze njihovog razvoja i zajedno smo rasli. To prevazilazi normalan odnos između igrača i trenera", rekao je De la Fuente.

"Zapravo mislim da je to jedna od naših snaga: poverenje i razumevanje unutar grupe daju nam samopouzdanje da se potrudimo Koliko god možemp. Veoma je ohrabrujuće", dodao je on.

Glavna parola za njega je, kako je rekao De la Fuente, tim. ; "To mora imati prednost nad individualnim talentom, koji uvek treba da služi timu. Kolektiv uvek treba da bude ispred pojedinca. To je standard ponašanja koji očekujemo. Ključno je. Samo individualni talenat nije dovoljan za pobedu na velikim takmičenjima. Možete pobediti u utakmicama, ali ne i na turnirima. Ovom timu je usađeno u glavu da je timski rad jedna od naših najvećih snaga", rekao je on.

Selektor Španije je naveo da se trudi da smanji pritisak, ali i da poraze "drži u perspektivi".

"Možete uraditi skoro sve kako treba, a da ipak izgubite na ovom nivou", rekao je De la Fuente.

De la Fuente je upitan i kako se tim nosi sa očekivanjima da je jedan od vodećih kandidata za titulu svetskog prvaka.

"Sviđa mi se što ste rekli - jedan od kandidata. Ima vrhunskih timova i svi oni imaju način razmišljanja da postanu šampioni. To ne bi trebalo da nas opterećuje. Naš naporan rad i odlične timske igre su nas dovele dovde. Sve to proizilazi iz pristupa koji smo usvojili", rekao je selektor Španije.

De la Fuente je rekao i da je Španija dobila reprezentaciju koja ima osećaj ponosa prema nacionalnom timu.

"Voleo bih da nas pamte na isti način kao i tim koji je trenirao moj idol Vinsente del Boske, kao generaciju fudbalera koja razume ne samo šta znači igrati igru, već i šta znači biti čovek", istakao je on.

Na kraju, upitan je i kako izgleda uspeh Španije na ovom Svetskom prvenstvu.

"Igrati svaku utakmicu kao da nam je poslednja, poštovati protivnike i biti spreman da se borimo za najveća priznanja. Jedino što tražimo je trud, naporan rad i posvećenost. Rezultati će sami doći", zaključio je De la Fuente.

Beta