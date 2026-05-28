Na aukciju stiže jedan od najpoznatijih golmanskih dresova u istoriji fudbala.

Reč je o sivom dresu koji je nosio engleski golman Peter Šilton tokom kontroverznog četvrtfinala Svetskog prvenstva 1986. protiv Argentine, koje je obeležila čuvena "Božja ruka" Dijega Maradone.

A koliko vredi ovaj komad istorije? Najmanje 300.000 funti.

Dres Pitera Šiltona sa utakmice protiv Argentine na Mundijalu 1986. godine

Vratimo se nakratko u prošlost.

Četvrtfinale Svetskog prvenstva 1986: Na stadionu "Azteka" u Meksiko Sitiju okupilo se 115.000 gledalaca, a na terenu su se susrele Engleska i Argentina. Tenzična atmosfera bila je pojačana i zbog rata za Foklande iz 1982. godine, koji je dobila Engleska. Argentina je, međutim, imala svog asa – Dijega Maradonu. Upravo on je u 52. minutu ispisao jednu od najpoznatijih stranica fudbalske istorije.

Maradona pokušava da se probije kroz sredinu ka engleskom golu koji čuva Šilton. Englez Stiv Hodž pokušava da izbije loptu, ali je samo podiže uvis ka sopstvenom golu. Šilton istrčava i ulazi u vazdušni duel sa Maradonom, nakon čega lopta prelazi preko golmana i završava u mreži. Argentinci slave, dok Englezi protestuju tvrdeći da je Maradona igrao rukom. Tuniski sudija Ali Benasur kratko okleva, ali na kraju priznaje gol uprkos protestima. VAR tada nije postojao i sudije nisu bile sigurne šta se zapravo dogodilo.

Da stvar bude još neverovatnija, samo nekoliko minuta kasnije Maradona postiže još jedan gol – ovaj put potpuno regularan i briljantan. Prelazi pola terena driblajući i povisuje na 2:0. Engleska u 81. minutu smanjuje, ali nedovoljno. Argentina prolazi dalje i kasnije osvaja titulu svetskog prvaka.

Maradona je godinama negirao da je igrao rukom. "Bila je to malo Maradonina glava, a malo Božja ruka", rekao je. Priznanje dolazi tek u njegovoj autobiografiji 2002. godine.

A sada nazad na dres. Prema stručnjacima, prošao je detaljan proces autentifikacije uz pomoć savremenih tehnologija, koje su potvrdile da je reč o originalu koji je Šilton nosio tokom tog legendarnog meča.

"Na materijalu postoje sitni tragovi habanja, ali je dres inače u fantastičnom stanju", rekao je aukcijski stručnjak Dejvid Konveri.

"To je deo istorije. A drugi Maradonin gol? Apsolutno neverovatan", dodao je.

Ko će na kraju postati vlasnik ovog jedinstvenog artefakta i kolika će biti konačna cena? To ćemo saznati krajem juna.

