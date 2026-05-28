Trener fudbalera Rajo Valjekana Injigo Peres izjavio je, posle poraza u finalu Lige konferencija od Kristal Palasa, da njegov tim oseća bol, ali da je ponosan na klub i sve što on predstavlja. ; "Osećamo bol, osećamo bes, osećamo tugu, što smo propustili ovakvu šansu. Nadam se da će moji igrači nastaviti da igraju onako kako igraju, a možda će neki drugi put rezultat biti bolji za nas", rekao je Peres posle finala.

Fudbaleri Rajo Valjekana izgubili su sinoć od Kristal Palasa sa 0:1, u finalu Lige konferencija u Lajpcigu.

"Ova utakmica je pokazala kakvi smo kao grupa. Kada imamo izazove poput Kristal Palasa koji su veoma teški, nastavljamo da pokušavamo i ne pokazujemo strah. Naravno, kada izgubite, to je bolno, ali drago mi je kada čujem da smo doneli sreću komšiluku. Ne možete, a da ne osetite kako bi bilo da smo pobedili. Bila bi to eksplozija radosti", rekao je Peres.

On je rekao da Kristal Palas nije uradio ništa što nije očekivao.

"Ne mislim da je naš nedostatak iskustva i činjenica da su ranije igrali finale bio faktor. Bili su odlučni u ključnim trenucima i to je bilo dovoljno", rekao je trener Raja.

Peres je na kraju istakao da je ponosan na klub i navijače.

"Rajo je večan. Mogu samo da kažem da sam zahvalan Raju i navijačima. Prihvatanje teškoća i izazove je deo naše suštine. Suočavamo se na našim problemima i ponovo ustajemo. Ponosan sam na klub i sve što on predstavlja", zaključio je on.

Golman Rajo Valjekana Augusto Batalja izjavio je da njegovoj ekipi mnogo znači ono što su postigli ove sezone.

"Ono što smo postigli ove sezone nam mnogo znači. Nadam se da će to biti podsticaj koji je potreban klubu da nastavi da raste. Da vidimo da li, radeći stvari kako treba, ponovo možemo da se takmičimo u Evropi kao što smo to učinili ove godine", rekao je Batalja.

On je istakao da je razočaranje veliko zbog poraza u finalu, ali i zbog "svih napora koje je uložila svaka osoba koja je došla ovde".