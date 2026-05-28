Dodao je da je potrebno da svi vuku u istom pravcu kako bi se ta selekcija sa predstojećeg Svetskog prvenstva vratila sa titulom.

Kada je saznao da je na spisku selektora Karla Anćelotija za Mundijal, Vevertona su preplavile emocije. Kamera za video nadzor u njegovom domu zabeležila je trenutak kada se 38-godišnji golman, savladan emocijama, srušio preko sofe i ostao nepomičan i taj snimak je vrlo brzo postao viralan.

"Bilo je ovo veoma posebnih nekoliko dana, punih radosti i zahvalnosti. Veoma sam zahvalan Bogu i ljudima koji su mi pomogli da stignem dovde. Svakog dana razmišljam o prilici koju imamo da ispišemo istoriju, da predstavljamo naciju koja toliko voli fudbal i koja će biti uz nas dok pokušavamo da se vratimo kući sa šestom titulom", rekao je Veverton u intervjuu za sajt FIFA.

Brazil će na Svetskom prvenstvu, koje počinje 11. juna, igrati u Grupi C sa Škotskom, Haitijem i Marokom. ; Veverton je upitan kako se tim sa zvezdama može pretvoriti u tim koji osvaja titule.

"Radi se o tome koliko je grupa posvećana cilju - ostavljanju sujete i ega po strani, dok svi vuku u istom pravcu. Mi smo sjajan tim igrača koji su spremni da iskoriste ovu priliku i učine sve što mogu da urežu svoja imena u istoriju brazilskog fudbala", rekao je on.

Iznenađujućim uključivanjem u konačan tim za Svetsko prvenstvo, uprkos tome što ga Anćeloti nikada ranije nije pozivao, iskusan golman će ponovo biti u timu pored golmana Alisona i Edersona, kao i u Kataru 2022. godine.

"Pored toga što su odlični golmani, to su dva sjajna momka koje imam sreće da smatram prijateljima. Odlično smo se slagali 2022. godine i imali smo veliko poštovanje jedni prema drugima. Kao golmani, znamo da samo jedan od nas može da igra, ali se svakodnevno guramo kako bismo sva trojica ostali na najvišem nivou. Ko god da ne igra, uvek će navijati za ostale", rekao je on.

Svetsko prvenstvo igra se od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.

