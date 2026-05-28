Trener fudbalera Kristal Palasa Oliver Glazner rekao je večeras da je njegova ekip zaslužila da osvoji trofej u Ligi konferencija i da ne može da veruje da je to bila njegova poslednja utakmica u tom klubu.

"Moram da čestitam igračima, ekipi, pošto je utakmica bila onakva kakvu smo očekivali, ali mislim da smo odigrali neverovatnih 15 minuta na početku drugog poluvrmena, kada smo i postigli gol i kada smo mogli da odlučimo utakmicu. Na kraju smo se dobro branili, fantastično veče, mislim da su ova grupa igrača, ovaj klub, navijači zaslužili trofej Lige konferencija i zbog toga mi je izuzetno drago ", rekao je Glazner za TNT Sports.

Oliver Glazner

Fudbaleri Kristal Palasa osvojili su prvi evropski trofej u klupskoj istoriji, pošto su u finalu Lige konferencija pobedili Rajo Valjekano 1:0.

Jedini gol postigao je Mateta u 51. minutu.

To je prvi evropski trofej za taj londonski klub, a treći u poslednjih godinu dana, posle FA kupa i Komjuniti Šilda.

Glazner će na leto napustiti klub posle dve godine i tri trofeja.

"Ne mogu da verujem da je ovo poslednja utakmica. Ali da, doneo sam odluku i mislim da je ovo dobro poglavlje u knjizi Kristal Palasa, ali druga poglavlja će doći", naveo je austrijski trener.

"Igrači su me uvek slušali, podržavali me, verovali mi i verovali u ono što sam im rekao. Mogu da budem vrlo zahtevan. Ogromnu zahvalnost dugujem igračima, saradnicima, navijačima. Ne znam koliko ih je doputovalo iz Engleske, ali mislim da će imati sjajnu zabavu, a mi ćemo im se pridružiti", dodao je.

Kristal Palas je ove sezone trebalo da igra u Ligi Evropa, ali ga je Evropska fudbalska unija (Uefa) prošlog leta izbacila iz tog takmičenja i prebacila u niži rang - Ligu konferencija, zbog kršenja pravila o vlasništu u više klubova u istom takmičenju.

Tadašnji vlasnik Džon Tekstor u isto vreme bio je i vlasnik Olimpika iz Liona.

Kristal Palas se osvajanjem Lige konferencija plasirao u grupnu fazu Lige Evropa.

"Uz jednogodišnje odlaganje, klub, navijači i igrači su uradili ono što su zaslužili i plasirali se u Ligu Evropa. Ponekad morate da idete okolnim putem, ali sada smo tu. Kristal Palas je tamo gde bi trebalo da bude", rekao je Glazner.

Beta