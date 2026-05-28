Dok je Bajern pokušavao da završi posao, Katalonci su uspeli da slome Njukasl i dogovore transfer Entonija Gordona vredan 80 miliona evra.
TRANSFER KOJI TRESE EVROPU! Barselona razbila kasu zbog reprezentativca Engleske: Zavšen posao vredan 80 miliona evra!
Fudbalski klub Barselona postigao je dogovor sa Njukaslom o transferu engleskog reprezentativca Entonija Gordona, preneli su danas britanski mediji.
Kako je naveo Skaj sport, najbolji strelac Njukasla u ovoj sezoni danas bi trebalo da otputuje za Barselonu na lekarske preglede. Ako sve prođe kako treba, očekuje se da će Barselona ozvaničiti ovaj transfer u narednim danima, pre nego što se Gordon pridruži reprezentaciji Engleske na pripremama za predstojeće Svetsko prvenstvo.
Po navodima britanskih medija, transfer će iznositi 69,3 miliona funti, što je oko 80 miliona evra!
Bajern iz Minhena je takođe vodio formalne pregovore sa Njukaslom, ali se ta dva kluba nisu dogovorila o visini transfera.
