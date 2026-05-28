Kako je naveo Skaj sport, najbolji strelac Njukasla u ovoj sezoni danas bi trebalo da otputuje za Barselonu na lekarske preglede. Ako sve prođe kako treba, očekuje se da će Barselona ozvaničiti ovaj transfer u narednim danima, pre nego što se Gordon pridruži reprezentaciji Engleske na pripremama za predstojeće Svetsko prvenstvo.