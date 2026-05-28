Prava paranoja trese reprezentaciju Engleske pred početak Svetskog prvenstva!

"Gordi Albion" navodno sprema filmske mere bezbednosti u kampu u Americi, a sve zbog straha da bi rivali mogli da ih špijuniraju dronovima tokom treninga i taktičkih priprema.

Prema pisanju britanskog "Sana", kamp Engleza u Kanzas Sitiju biće pod posebnom zaštitom, uz korišćenje anti-dron tehnologije, uređaja za ometanje signala i specijalnih bezbednosnih timova koji će motriti na svaki detalj oko baze reprezentacije.

Najveću pažnju izazvala je informacija da će oko trening centra patrolirati takozvani "hunter-catcher" dronovi, čiji je zadatak da presreću i obaraju neprijateljske letelice pomoću mreža, kako niko ne bi mogao da snimi zatvorene treninge Engleza.

Selektor Tomas Tuhel navodno ne želi ništa da prepusti slučaju. Posebno insistira da sve taktičke zamisli, vežbe prekida i pripreme za izvođenje penala ostanu strogo čuvana tajna pred početak Mundijala.

Mnogi navijači smatraju da je čitava priča otišla predaleko i da Englezi već ulaze u ozbiljnu paranoju, ali očigledno je da u tamošnjem savezu žele maksimalnu kontrolu i potpunu privatnost tokom priprema za najveći fudbalski spektakl.

Engleska će na Svetskom prvenstvu igrati u grupi sa Hrvatskom, Panamom i Ganom, a jasno je da Tuhel ne želi ni najmanji rizik pred duele koji bi mogli da odluče sudbinu njegove ekipe.