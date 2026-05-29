Objavljeni su nezvanični podaci o prosečnoj posećenosti stadiona u prvenstvima regiona, a brojke su izazvale pravu buru među navijačima.

Apsolutni vladar tribina je Hajduk Split! Splitski velikan na čuvenom Poljudu u proseku prati čak 20.279 navijača po utakmici, što je ubedljivo najviše u regionu. Atmosfera na stadionu Hajduka već godinama važi za jednu od najvatrenijih u ovom delu Evrope, a sada su stigle i brojke koje to potvrđuju. Pojedini raniji podaci pokazivali su čak i proseke veće od 22.000 gledalaca po meču.

Iza Hajduka je Crvena zvezda sa prosekom od 12.869 navijača na stadionu “Rajko Mitić”, dok je treći Dinamo Zagreb sa 10.599 gledalaca po meču. To su ujedno i jedini klubovi u regionu koji imaju petocifrenu prosečnu posetu.

Međutim, pravo iznenađenje dolazi tek posle njih! Čuvenu “veliku četvorku” bivše Jugoslavije razbio je Željezničar. Klub sa Grbavice ima prosečno 6.723 navijača i nalazi se ispred Partizana, čije utakmice u proseku gleda svega 5.899 ljudi! Za klub takve tradicije i armije navijača, brojka je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

"Grobari“ već dugo bojkotuju pojedine utakmice zbog loše situacije u klubu, rezultata i uprave, pa se kriza očigledno preselila i na tribine.

U TOP 10 najgledanijih klubova našli su se još Rijeka, Osijek, Sarajevo, Maribor i Vojvodina.

Posebno zanimljiv detalj dolazi iz Bosne i Hercegovine. Kada bi se računali i drugoligaški klubovi, mesto ispred Partizana zauzeo bi i Čelik Zenica! Slavni klub sa Bilinog polja u proseku prati oko 6.000 gledalaca, iako se ne takmiči u elitnom rangu.

Kada su u pitanju same lige, hrvatski šampionat HNL je bez konkurencije najgledaniji u regionu sa prosekom od 5.364 navijača po utakmici.

Na drugom mestu je Premijer liga Bosne i Hercegovine sa 2.457 gledalaca, dok je Superliga Srbije tek treća sa svega 2.357 navijača po meču.

To je posebno bolan podatak za srpski fudbal, koji godinama ulaže ozbiljan novac, ali očigledno i dalje ne uspeva da vrati publiku na stadione.