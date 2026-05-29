Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, državni tužioci iz Njujorka i Nju Džersija zvanično su otvorili istragu o prodaji karata za Mundijal koji će naredne godine biti održan u SAD, Kanadi i Meksiku.

Tužiteljka iz Nju Džersija Dženifer Davenpoprt poručila je da su navijači bili izloženi „haosu, konfuziji i enormno visokim cenama“, dok će kompletno poslovanje FIFA u vezi sa ulaznicama biti detaljno provereno.

Situacija je postala još ozbiljnija nakon što je FIFA dobila sudski nalog da dostavi internu dokumentaciju i komunikaciju vezanu za prodaju karata. U istragu su uključeni i kancelarija tužiteljke Njujorka Letitia Džejms, kao i Odeljenje za zaštitu potrošača i radnika.

Komesar tog tela Samjuel Levin izjavio je da postoje ozbiljne sumnje na „obmanjujuće ponašanje“ i moguće veštačko podizanje cena ulaznica.

Posebno je sporno to što su pojedini navijači tvrdili da su tokom kupovine bili dovedeni u zabludu oko mesta sedenja, dok su naknadno u prodaju puštane skuplje karte bliže terenu. Mnogi smatraju da je upravo takva strategija izazvala dodatnu paniku među fanovima i naterala ih da plate mnogo više nego što su planirali.

Prema navodima medija, FIFA je tokom različitih faza prodaje menjala politiku cena, pa su ulaznice za čak 90 od 104 utakmice poskupele u proseku za oko 34 odsto.

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde da li su način puštanja karata u prodaju i javne izjave FIFA direktno uticali na rast cena i stvaranje utiska da ulaznica gotovo nema.

Svetsko prvenstvo 2026. igraće se od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku, ali već sada deluje da će ga pratiti jedan od najvećih finansijskih skandala u istoriji fudbala.