Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ovu informaciju su preneli britanski mediji.

Budućnost 62-godišnjeg stručnjaka bila je pod znakom pitanja uprkos tome što je Škotsku odveo na dva uzastopna Evropska prvenstva, a potom izborio i prvi plasman reprezentacije na Mundijal još od 1998. godine.

Novi ugovor potpisan je nešto više od dve nedelje pre nego što će Škotska da otvori nastup na Svetskom prvenstvu utakmicom protiv Haitija u Bostonu.

"Zaista mi je velika čast što ću predvoditi ekipu na prvom Svetskom prvenstvu za škotski fudbal posle 28 godina i ponosan sam što ostajem selektor", rekao je Klark, a preneo "BBC".

"Znam koliko navijači cene uspehe ove generacije, plasman na dva uzastopna Evropska prvenstva, kao i činjenicu da smo se posle toliko vremena kvalifikovali na Svetsko prvenstvo 2026. godine", dodao je on.

Klark je istakao da je važno gledati unapred i graditi stabilnost reprezentacije na duže staze.

"Dok će moj tim ovog leta učiniti sve da obraduje naciju u Americi, važno je i to što sada imamo sigurnost i možemo da nastavimo da gradimo na postojećim temeljima. Privilegija je nastaviti ovaj posao", poručio je Klark.

Bonus video: