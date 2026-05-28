Španski fudbalski trener Mičel Sančes nije više šef stručnog štaba Đirone, saopštio je katalonski klub, nekoliko dana nakon ispadanja u drugu špansku ligu.
ISPAO IZ LIGE I DOBIO OTKAZ: Mičel Sančes nije više trener Đirone
Sančes (50) je prethodnih pet godina vodio Đironu, sa kojom se u sezoni 2023/24. borio za titulu prvaka Španije, završivši na kraju na trećoj poziciji.
Naredne sezone klub je debitovao u Ligi šampiona, zauzevši 33. mesto od ukupno 36 timova.
Sančes je smenjen nakon subotnjeg remija sa Elčeom (1:1) i ispadanja iz Primere. Đirona je na kraju ove sezone završila na pretposlednjem, 19. mestu u španskom prvenstvu.
Holandski mediji su ove nedelje preneli vest da Sančes pregovara sa Ajaksom o preuzimanju četvorostrukog evropskog prvaka.
(Beta)
