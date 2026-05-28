Slušaj vest

Milka Forcan, potpredsednica FK Partizan, izjavila je da je dug kluba tokom protekle sezone značajno smanjen i sada iznosi manje od 39 miliona evra, naspram početnih 56 miliona kada je nova uprava preuzela vođenje crno-belih.

Milka Forcan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

 Jedna od čelnica kluba iz Humske gostovala je u emisiji "KiDa show" na TV Mozzart.

"Na Skupštini je postavljeno kao cilj u narednom periodu, sve je ostvareno sem sportskog rezultata. Finansijska konsolidacija, znate da je 56 miliona bio dug, sada je dug ispod 39 miliona evra. Zatim je zadatak bio smanjenje troškova što smo uspeli. Smanjili smo troškove za 550.000 evra", precizirala je potpredsednica kluba.

Forcan nije krila nezadovoljstvo rezultatima Partizana.

"Situacija u Partizanu izaziva dosta pažnje, nažalost, možda u nekom pravcu koji nije željen i kojim nismo zadovoljni. Rezultati nisu nešto čime smo zadovoljni, ali ako treba u rečenici da rezimiram taj period, dosta je toga urađeno, ali sportskim rezultatima nismo zadovoljni, ni mi iz Uprave, ni javnost. Treće mesto je nezadovoljavajuće za Partizan i to nije planirano, ni očekivano. Bilo je perioda kada se najavljivalo i prvo mesto. To je uticalo da svi budemo nezadovoljniji rezultatom".

Ipak, postoje segmenti u poslovanju s kojim je Forcan zadovoljna.

Poseban uspeh vidi u napretku omladinskog pogona kroz ulazak Teleoptika u Prvu ligu Srbije i renoviranju infrastrukture ovog razvojnog centra:

“Zadatak je bio da Teleoptik uđe u Prvu ligu, i to je ispunjeno. I renoviranje infrastrukture Teleoptika je urađeno”.

Ne propustiteFudbalRASIM LJAJIĆ OTVORIO DUŠU! Pred "dan D" u Humskoj govorio o SVEMU: Skupština koja sledi, Predrag Mijatović, haos, prodaja Andreja Kostića...
Rasim Ljajić
Fudbal"NISAM HTEO NI DA ČUJEM ZA PARTIZAN - OSEĆAO SAM MRŽNJU" Šok priznanje Jovana Miloševića: Majka ga naterala da se vrati!
Jovan Milošević
FudbalPARTIZAN "KUVA" LETNJU TRANSFER BOMBU: Napadač na radaru crno-belih, plaćen je preko 20 miliona evra - ovo je njegov mogući put do Humske!
Partizan pronašao napadača?
FudbalEKSKLUZIVNO! MIJATOVIĆ BRUTALNO ODGOVORIO LAZOVIĆU: On je JAKO LOŠ čovek i moja najveća greška! Nek se on i njegova mentorka drže dalje od Partizana!
Predrag Mijatović
Fudbal"MIJATOVIĆEV RIJALITI MORA DA PRESTANE, NAŠI IGRAČI ZBOG NJEGA MRZE PARTIZAN" Danko Lazović brutalno udario na saradnika: Šta je sve u stanju da uradi...
Predrag Mijatović i Danko Lazović

00:19
Grobari pozdravili igrace Izvor: Kurir