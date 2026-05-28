Milka Forcan, potpredsednica FK Partizan, izjavila je da je dug kluba tokom protekle sezone značajno smanjen i sada iznosi manje od 39 miliona evra, naspram početnih 56 miliona kada je nova uprava preuzela vođenje crno-belih.

Milka Forcan

Jedna od čelnica kluba iz Humske gostovala je u emisiji "KiDa show" na TV Mozzart.

"Na Skupštini je postavljeno kao cilj u narednom periodu, sve je ostvareno sem sportskog rezultata. Finansijska konsolidacija, znate da je 56 miliona bio dug, sada je dug ispod 39 miliona evra. Zatim je zadatak bio smanjenje troškova što smo uspeli. Smanjili smo troškove za 550.000 evra", precizirala je potpredsednica kluba.

Forcan nije krila nezadovoljstvo rezultatima Partizana.

"Situacija u Partizanu izaziva dosta pažnje, nažalost, možda u nekom pravcu koji nije željen i kojim nismo zadovoljni. Rezultati nisu nešto čime smo zadovoljni, ali ako treba u rečenici da rezimiram taj period, dosta je toga urađeno, ali sportskim rezultatima nismo zadovoljni, ni mi iz Uprave, ni javnost. Treće mesto je nezadovoljavajuće za Partizan i to nije planirano, ni očekivano. Bilo je perioda kada se najavljivalo i prvo mesto. To je uticalo da svi budemo nezadovoljniji rezultatom".

Ipak, postoje segmenti u poslovanju s kojim je Forcan zadovoljna.

Poseban uspeh vidi u napretku omladinskog pogona kroz ulazak Teleoptika u Prvu ligu Srbije i renoviranju infrastrukture ovog razvojnog centra:

“Zadatak je bio da Teleoptik uđe u Prvu ligu, i to je ispunjeno. I renoviranje infrastrukture Teleoptika je urađeno”.