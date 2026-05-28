Fudbaleri Egipta pobedili su u Kairu selekciju Rusije sa 1:0, u pripremnom meču pred Svetsko prvenstvo.
FARAONI BRUSE FORMU ZA MUNDIJAL: Egipat pobedio Rusiju u prvom pripremnom meču pred SP
Pobednički gol za afričku selekciju postigao je Mostafa Ziko u 65. minutu.
Egipat će do početka Svetskog prvenstva odigrati još jednu pripremnu utakmicu, a protivnik će im biti Brazil 7. juna u Klivlendu.
Na Svetskom prvenstvu, koje se od 11. juna do 19. jula održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, Egipat će igrati u Grupi G sa selekcijama Belgije, Novog Zelanda i Irana.
(Beta)
