Kriza u Partizanu ne jenjava, a bivši sportski direktor crno-belih Ivica Iliev smatra da rešenje za haos u Humskoj postoji samo u jednom imenu – Saši Iliću.

Gostujući u emisiji "Razgovori sa Zlojutrom", Iliev je bez mnogo dileme poručio da legendarni kapiten predstavlja jedinu nadu da se klub izvuče iz teške situacije i ponovo stane na zdrave noge.

"Jedini izlaz koji ja vidim za fudbalski klub Partizan je dolazak i povratak Saše Ilića na mesto trenera. Jedini koji može najbolje da oseti Partizan je on. Istinska legenda, čovek sa najviše utakmica, neko koga je Partizan rodio i napravio. Ovo je moj apel crno-beloj armiji da stane iza toga i kaže: "Sale, vrati se, molim te"", rekao je Iliev.

Nekadašnji sportski direktor smatra da je situacija toliko teška da bi svaki drugi trener bio dočekan na nož, dok bi Ilić imao podršku kakvu niko drugi ne može da dobije.

"U Partizanu nema vremena, to je klub koji te melje. Međutim, jedina osoba koja može da okupi ljude oko sebe, pošto smo stvarno dotakli dno, je Saša. Da mu kažemo: "Sale, evo ti Partizan, pravi klince, traži igrače, evo ti dve-tri godine da se resetuju finansije". On je jedini čovek pred kojim bi i najnestrpljiviji navijač zaćutao", poručio je Iliev.

Dotakao se i podela koje već duže vreme potresaju klub, ističući da je Partizanu potrebna figura koja može da bude iznad svih sukoba.

"On bi doneo mir, što je najbitnije. Imamo dve zaraćene strane i ne zna se koja je gora. Ko god da pobedi, vrlo brzo će morati da prepusti mesto nekome sposobnijem. Sale je čovek koji može da iznese tu tranziciju i da Partizan prevede preko ovog teškog perioda", smatra Iliev.

Na kraju je priznao da nije siguran da bi Ilić prihvatio takav izazov, ali je naglasio da ne vidi drugo rešenje za posrnulog velikana iz Humske.

"Možda je ranije odbio upravo zato što je znao kakva je situacija. Možda bi odbio i danas. Ali ako mene pitate, to je jedino svetlo na kraju tunela za Partizan", zaključio je Iliev.