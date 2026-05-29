Podsetimo, neposredno pre finala Kupa evropskih šampiona između Juventusa i Liverpula, na stadionu su izbili ozbiljni neredi. Engleski navijači napali su pristalice Juventusa bacanjem flaša i raketa, a situacija je dodatno eskalirala kada je veća grupa navijača Liverpula probila zaštitnu ogradu.

U haosu koji je usledio, navijači Juventusa su, bežeći od napada, nagrnuli na zid tribine koji je popustio pod pritiskom i srušio se, što je dovelo do velikog broja žrtava. Među poginulima je bilo 32 italijanska navijača.

Na drugom delu stadiona došlo je do novih sukoba, gde su se navijači Juventusa sukobili sa policijom. Nasilje je potrajalo više od dva sata, nastavljajući se čak i nakon početka utakmice.

Postoje tvrdnje da je tragediji doprinela i atmosfera osvete među navijačima, uz glasine koje su kružile uoči događaja, ali su uzroci Hejselske tragedije mnogo složeniji i vezani za niz bezbednosnih propusta i lošu organizaciju.

U analizama incidenta navedeno je da je stadion Hejsel bio u lošem stanju, da su redarske službe i policija reagovale neadekvatno, kao i da je na utakmicu pušteno više ljudi nego što je kapacitet stadiona dozvoljavao.

Kao glavni odgovorni označeni su engleski huligani, zbog čega su klubovi iz Engleske kažnjeni trogodišnjom zabranom učešća u evropskim takmičenjima. Ipak, pošto su se i dalje pojavljivali izveštaji o nasilju na stadionima širom Engleske, ta sankcija je na kraju produžena sve do sezone 1990/1991.

Foto: Profimedia

Uprkos tragediji, finalna utakmica Kupa evropskih šampiona je odigrana, a Juventus je slavio rezultatom 1:0 golom Mišela Platinija iz jedanaesterca.

Organizatori su tada procenili da bi obustava meča mogla dovesti do još većih nereda i dodatne eskalacije situacije.

Tadašnji kapiten Liverpula Fil Nil izjavio je da im je u svlačionicu ušao šef gradske policije, koji ih je obavestio o tome šta se dogodilo i insistirao da se utakmica odigra. Kako je naveo, predstavnici Juventusa su se složili, dok su igrači Liverpula bili protiv, ističući da je bilo nemoguće razmišljati o fudbalu na stadionu na kom su ljudi izgubili živote.

Stadion Hejsel je nakon tragedije obnovljen i ponovo otvoren deset godina kasnije, a danas nosi ime belgijskog kralja Baudouina.

