Od pozvanih igrača za Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, njih 17 je bilo deo tima koji je pre četiri godine u Kataru osvojio titulu prvaka sveta pobedivši Francusku u finalu.

Nekoliko fudbalera bilo je pod znakom pitanja zbog povreda različitog stepena težine, a među njima bio je i Lionel Mesi koji zbog umora i povrede nije završio jednu utakmicu Intera iz Majamija.

Mesi će igrati na svom šestom Svetskom prvenstvu, nakon što je prethodno nastupao na Mundijalima u Nemačkoj, Južnoj Africi, Brazilu, Rusiji i Kataru.

Na spisku selektora Argentine je i golman Emilijano Martines, koji je slomio prst tokom prošlonedeljnog finala Lige Evropa u kojem je Aston Vila pobedila Frajburg.

Skaloni je na spisak uključio i Kristijana Romera, koji se oporavlja od povrede kolena koju je zadobio sredinom aprila igrajući za Totenhem. Na spisku su i Nauel Molina i Gonzalo Montiel, koje se oporavljaju od povrede mišića.

ARGENTINA JE ŠAMPION SVETA! Gaučosi do Zlatne boginje posle penala! NAJBOLJE FINALE IKADA, Mesi poništio Mbapeov het-trik!

Argentina će takmičenje na Svetskom prvenstvu početi 16. juna protiv Alžira, a u Grupi J su još Austrija i Jordan.

Tim će u subotu otputovati u svoju bazu za Svetsko prvenstvo u Kanzas Sitiju i odigraće prijateljske utakmice protiv Hondurasa i Islanda pre početka turnira.

Spisak Argentine za Svetsko prvenstvo:

Golmani: Emilijano Martines (Aston Vila), Heronimo Rulji (Olimpik Marsej), Huan Muso (Atletiko Madrid).

Odbrana: Gonsalo Montijel (River Plejt), Nauel Molina (Atletiko Madrid), Lisandro Martinez (Mančester junajted), Nikolas Otamendi (Benfika), Leonardo Balerdi (Olimpik Marsej), Kristijan Romero (Totenhem), Nikolas Taljafiko (Olimpik Lion), Fakundo Medina (Olimpik Marsej).

Vezni red: Đovani Lo Selso (Betis), Leonardo Paredes (Boka juniors), Rodrigo De Pol (Inter Majami), Esekijel Palasios (Bajer Leverkuzen), Enco Fernandes (Čelsi), Aleksis Mek Alister (Liverpul), Valentin Barko (Strazbur).

Napad: Lionel Mesi (Inter Majami), Nikolas Gonsales (Atletiko Madrid), Đulijano Simeone (Atletiko Madrid), Lautaro Martines (Inter), Hose Manuel Lopes (Palmeiras), Hulijan Alvares (Atletiko Madrid) Tijago Almada (Atletiko Madrid), Niko Paz (Komo).

