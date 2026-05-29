Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država dočekala je pripreme za Svetsko prvenstvo u impresivnom ambijentu.

Novi nacionalni trening centar, otvoren početkom maja u blizini Atlante, predstavlja jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u istoriji američkog fudbala.

Kompleks se prostire na nestvarnih 115 hektara i raspolaže sa 19 terena, što je ogromna razlika u odnosu na uslove koje su američki reprezentativci imali tokom prethodnih velikih takmičenja.

Nekadašnji reprezentativac Džozi Altidor nije krio oduševljenje novim domom američkog fudbala.

"Ovo je vrhunac. Siguran sam da su bivši igrači sanjali da jednog dana reprezentacija dobije nešto ovakvo", rekao je Altidor.

Amerikanci su godinama menjali baze za pripreme, od kampova u Kaliforniji i Severnoj Karolini do trening centara MLS klubova, gde su često bili samo gosti. Sada je situacija potpuno drugačija.

"Lep je osećaj kada imate kontrolu nad svim što radite. Kada trenirate u objektima MLS klubova, vi ste gost. Ovo je konačno naš dom", poručio je kapiten SAD sa Mundijala u Kataru Tajler Adams.

U izgradnju kompleksa uloženo je 250 miliona dolara, a značajan deo sredstava obezbedio je milijarder Artur Blank, vlasnik Atlanta Falkonsa i jednog od najuspešnijih MLS klubova.

Novi kompleks na kom se fudbalska reprezentacija SAD priprema za Mundijal

Na mestu nekadašnjeg pašnjaka danas se nalazi 13 terena sa prirodnom travom, dva sa veštačkom podlogom, dva terena za fudbal na pesku, kao i dva zatvorena igrališta. Tu su i moderna teretana od 1.000 kvadratnih metara, 20 svlačionica, 19 konferencijskih sala i veliki restoran za sportiste.

Amerikanci veruju da će upravo ovakvi uslovi biti važan adut u pohodu na što bolji rezultat na predstojećem Mundijalu, gde će igrati pred domaćom publikom i sa ogromnim ambicijama.

