Fudbaleri Arsenala i Pari Sen Žermena sastaće se sutra u Budimpešti, na Puškaš Areni, u finalu Lige šampiona.

Samo devet timova je završilo sezonu Lige šampiona bez poraza, a Arsenal je na samo jednu utakmicu udaljen od toga da postane deseti. Na putu mu stoji PSŽ, aktuelni šampion i prvi branilac titule koji je stigao do finala još od Real Madrida u sezonama 2016/17. i 2017/18.

Puškaš Arena biće poprište reprize prošlogodišnjeg polufinala, kada je ekipa Luisa Enrikea pobedila u obe utakmice i savladala Arsenal ukupnim rezultatom 3:1, pre nego što je slavila sa ubedljivih 5:0 u finalu protiv Intera.

Ipak, u pet međusobnih duela ova dva tima, to su jedine pobede PSŽ-a. Arsenal je pobedio u ligaškoj fazi takmičenja prošle sezone, a timovi su dva puta remizirali u sezoni 2016/17.

Njihov put do Budimpešte bio je potpuno drugačiji.

Arsenal je ligaški deo takmičenja završio bez poraza, kao prvi na tabeli. Značajne pobede nad Atletikom, Bajernom i Interom, pratili su teški susreti u nokaut fazi protiv Bajer Leverkuzena, Sportinga i ponovo Atletika.

Na drugoj strani, PSŽ je bio 11. na tabeli posle ligaškog dela, ali je branilac titule pronašao novu brzinu u nokaut fazi pobedivši Čelsi i Liverpul, pre sjajnog polufinala protiv minhenskog Bajerna. ; Jedno od glavnih pitanja koje se postavlja pred sutrašnje finale je - odbrana ili napad. ; U jednom uglu je PSŽ Luisa Enrikea koji je postigao 44 gola ove sezone u Ligi šampiona, što je prosek od više od tri i po po utakmici. U drugom uglu ;je Arsenal Mikela Artete koji je primio samo šest golova na 14 utakmica i mrežu sačuvao netaknutom devet puta.

Arsenal bi sutrašnjom pobedom krunisao istorijsku sezonu, posle osvajanja Premijer lige, i prvi put doneo trofej u severni London.

PSŽ bi trijumfom obezbedio drugu evropsku krunu i postao bi prvi francuski klub koji je osvojio dve uzastopne titule u Ligi šampiona.

Finale Lige šampiona igra se sutra od 18.00.