CRVENA ZVEZDA ZAVRŠILA SKUPOCENO POJAČANJE ZA SLEDEĆU SEZONU! Afirikanac iz Austrije sa prezimenom sa Balkana stiže na Marakanu! Ovo su svi detalji
Crveno-beli aktivno rade na tome da pojačaju tim za narednu sezonu, a naredne sezone će za aktuelnog osvajača duple krune igrati Muhamad Čem Saračević.
Fudbaler koji igra na poziciji ofanzivnog veziste, stići će u Beograd da bi crveno-beli dres obukao kao pozajmljen igrač turskog tima.
Radi se o fudbaleru koji je tokom poslednjih šest meseci nedavno završene sezone igrao u Slaviji iz Praga, takođe na pozajmici.
U Trabzon je stigao 2024. godine, a nakon svoje prve sezone u kojoj je igrao prilično dobro, postigao pet golova uz 10 asistencija na 31 utakmici, otišao je na pozajmicu u Slaviju.
Crvena zvezda će imati opciju da, na kraju naredne sezone, ukoliko bude zadovoljna igrom i učinkom, otkupi ugovor i to po ceni od 3 miliona evra.
Ko je Muhamed Čam Saračević?
Rođen je 6. septembra 2000. godine u Beču.
Ima austrijsko državljanstvo i igrao je za reprezentaciju Austrije u pet utakmica, poslednji put protiv Srbije u baražu za opstanak u A Ligi nacija na stadionu Rajko Mitić. Orlovi su pobedili rezultatom 2:0 kao domaćini, a Čam je u igri proveo 45 mintua.
Zanimljivo, fudbalom je počeo da igra u Crvenoj zvezdi, ali austrijskoj, iz Penzinga, 14. distrikta Beča.
Otišao je kao vrlo mlad u Nemačku gde je bio deo omladinskih akademija NHnovera i Volfsburga, a potom se vratio u Austriju i igrao za Admiru.
Prvi profesionalni inostrani angažman je imao u francuskom Klermonu, odakle je išao na pozajmice u danski Vendsisel i austrijski Lustenau.
Iz Klermona je 2024. godine prešao u Trabzon za 4 miliona evra, a sledećeg leta je otišao na pozajmicu u Slaviju. Po povratku iz Praga poći će u Beograd.
Prezime Saračević
Saračević je prezime zastupljeno u zemljama Balkana, a Muhamed ga ima preko majke. Međutim, ni fudbaleru nije najjasnije odakle je tačno došlo.
Otac mu je iz Senegala, a majka iz Gambije.
Nije poznato kako je majka dobila prezime Saračević. Muhamed je nekoliko puta upitan za poreklo prezimena, ali je odgovarao da ne zna ništa o tome.
